Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1847 года (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1847
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1847 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 4800 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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