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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1847 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1847 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1847 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 4800 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1847 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3251 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден Дукат 1847 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
3518 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Баден Дукат 1847 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Баден Дукат 1847 на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1847 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1847 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Баден Дукат 1847 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Баден Дукат 1847 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1847 на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1847 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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