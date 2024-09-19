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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1847 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 46 EUR. Торги состоялись 3 июня 2019.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Russiancoin (1)
Баден 1 крейцер 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Баден 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Баден 1 крейцер 1847 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1847 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1847 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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