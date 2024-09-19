Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1847 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1847
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1847 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 46 EUR. Торги состоялись 3 июня 2019.
Сохранность
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- Möller (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Где продать?
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