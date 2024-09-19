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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Баден 2 талера 1847 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Баден 2 талера 1847 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1847 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1847 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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