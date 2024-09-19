Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1847 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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