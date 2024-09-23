Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1844 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1844 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34484 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- Numismatica Ranieri (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск