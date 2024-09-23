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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1844 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1844 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34484 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Heritage - January 14, 2015
Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1844 D на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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