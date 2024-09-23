1/2 гульдена 1844 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1844 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34484 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

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