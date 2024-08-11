Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1850 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Sonntag (2)
Баден 1/2 гульдена 1850 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден 1/2 гульдена 1850 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1850 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск