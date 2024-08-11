Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1841 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40331 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность PR64 DCAM PCGS
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