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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1841 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40331 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Баден 2 талера 1841 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Баден 2 талера 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Баден 2 талера 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Баден 2 талера 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1841 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Баден 2 талера 1841 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1841 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Баден 2 талера 1841 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность PR64 DCAM PCGS
Цена
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Баден 2 талера 1841 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
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Баден 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Баден 2 талера 1841 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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