Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1841 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1841
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1841 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4048 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2407 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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