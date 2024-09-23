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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1841 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1841 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1841 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1841
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1841 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4048 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1841 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2407 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Баден Дукат 1841 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден Дукат 1841 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Roma Numismatics - October 30, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Баден Дукат 1841 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
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Баден Дукат 1841 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
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Баден Дукат 1841 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Баден Дукат 1841 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1841 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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