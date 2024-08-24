Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1841 года (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1841
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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