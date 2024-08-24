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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1841 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1841
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 130 CZK
Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1841 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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