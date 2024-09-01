Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1852 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1852 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 340 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
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