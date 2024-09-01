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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1852 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1852 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1852 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1852 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 340 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Баден 3 крейцера 1852 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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