Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1844 года (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1470 проданному на аукционе KM NUMIS за 110 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
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