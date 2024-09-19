Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1848 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1848
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1848 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
3634 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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