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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1848 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1848 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1848 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1848 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1848 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1694 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Баден Дукат 1848 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
3634 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден Дукат 1848 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Баден Дукат 1848 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Баден Дукат 1848 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1848 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1848 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
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Баден Дукат 1848 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1848 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1848 на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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