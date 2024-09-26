Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1848 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1848
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63389 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Teutoburger (1)
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск