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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1848 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63389 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Teutoburger (1)
Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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