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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1848 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1848 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Баден 1 крейцер 1848 на аукционе Künker - September 25, 2013
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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