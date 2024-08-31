Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1852 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4603 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 625 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
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