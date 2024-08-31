Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1852 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4603 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 625 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (4)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (5)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (9)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (3)
  • Katz (2)
  • Kricheldorf (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (19)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Möller (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Numisor (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Rhenumis (2)
  • Russiancoin (7)
  • SINCONA (3)
  • Sonntag (4)
  • Teutoburger (11)
  • UBS (5)
  • WAG (19)
  • Westfälische (3)
  • Александр (1)
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Баден 1 гульден 1852 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Александр - January 14, 2023
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
Цена
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1852 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск