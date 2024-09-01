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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1852 года "Тип 1845-1852" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1852 года "Тип 1845-1852" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1852 года "Тип 1845-1852" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Баден 1 гульден 1852 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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