Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1839 года (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- HERVERA (2)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Russiancoin (2)
- Soler y Llach (3)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (6)
- Westfälische (1)
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск