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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1839 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Баден 1 гульден 1839 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Баден 1 гульден 1839 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1839 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден 1 гульден 1839 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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