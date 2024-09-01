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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1839
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 110 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839 D
Средняя цена 120 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1839
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1839
Средняя цена
Продажи
0 10
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