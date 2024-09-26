Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1839 года (Баден, Леопольд)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1839
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1839 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе
Сохранность
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- Russiancoin (7)
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