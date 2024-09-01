Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1839 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1839
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1839 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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