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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1839 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1839 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1839 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1839
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1839 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Stack's (1)
  • Westfälische (1)
Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Баден Дукат 1839 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Баден Дукат 1839 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Баден Дукат 1839 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден Дукат 1839 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Баден Дукат 1839 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Schulman - March 1, 2018
Продавец Schulman
Дата 1 марта 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Баден Дукат 1839 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1839 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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