Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1839 года (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1839
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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