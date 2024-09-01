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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1844 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1844 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1844 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 65 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1844 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1844 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1844 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Баден 1 крейцер 1844 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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