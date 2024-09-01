Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1844 года (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 65 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
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