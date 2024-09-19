Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1852 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1852 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3853 $
Цена в валюте аукциона 3550 EUR
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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