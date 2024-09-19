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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1852 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1852 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1852 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1852 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1852 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Баден Дукат 1852 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3853 $
Цена в валюте аукциона 3550 EUR
Баден Дукат 1852 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1852 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
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Баден Дукат 1852 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
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Баден Дукат 1852 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1852 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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