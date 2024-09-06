Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1852 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 гульдена
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1852 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2100 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 13 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 февраля 2023
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Дата 17 ноября 2022
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Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
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Дата 2 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
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Сохранность XF
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