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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1852 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 гульдена 1852 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 гульдена 1852 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1852 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2100 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - December 13, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 13 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Stack's - June 2, 2022
Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1852 D на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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