2 гульдена 1852 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1852 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2100 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

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