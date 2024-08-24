Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1852 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1852 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 3750 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.
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