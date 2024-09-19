1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" (Баден, Фридрих I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден без года (1852-1871) года "Премиальный". Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6750 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность PROOF (4) XF (7)