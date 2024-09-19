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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 гульден
  • Год без года (1852-1871)
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден без года (1852-1871) года "Премиальный". Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6750 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность
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  • HIRSCH (7)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (2)
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
8530 $
Цена в валюте аукциона 7600 EUR
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
6432 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Баден 1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный" на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1852 "Премиальный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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