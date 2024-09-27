Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Памятные монеты 1 гульден Фридриха I - Баден
1 гульден 1852Премиальный
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1852-1871) 1 11
1 гульден 1852
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1852-1871) Гибрид 0 1
1 гульден 1857Посещение монетного двора
Год Знак Описание Продажи Продажи1857 0 98
1 гульден 1863Стрелковый фестиваль
Год Знак Описание Продажи Продажи1863 2 207
1 гульден 1867Стрелковый фестиваль
Год Знак Описание Продажи Продажи1867 1 179
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