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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Памятные монеты 1 гульден Фридриха I - Баден

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1 гульден 1852

Премиальный
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1852-1871) 1 11
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1 гульден 1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1852-1871) Гибрид 0 1
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1 гульден 1857

Посещение монетного двора
Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 0 98
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1 гульден 1863

Стрелковый фестиваль
Год Знак Описание Продажи Продажи
1863 2 207
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1 гульден 1867

Стрелковый фестиваль
Год Знак Описание Продажи Продажи
1867 1 179
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