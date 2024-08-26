Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1857 года "Посещение монетного двора" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 гульден
- Год 1857
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1857 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
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Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
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Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 9 марта 2022
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Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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