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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1857 года "Посещение монетного двора" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 гульден 1857 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 гульден 1857 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1857
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1857 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (1)
  • Busso Peus (6)
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  • Russiancoin (1)
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  • Sonntag (7)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (2)
  • WAG (5)
  • Александр (6)
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - August 2, 2023
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - May 10, 2023
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - February 8, 2023
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Morton & Eden - July 21, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - December 15, 2021
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена
Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1857 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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