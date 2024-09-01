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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1857 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1857
Средняя цена 620 $
Продажи
0 11

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гульден 1857 Посещение монетного двора
Средняя цена 290 $
Продажи
0 98
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