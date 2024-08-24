Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1870 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,232 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1870
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1870 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Где продать?
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