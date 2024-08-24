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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1870 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1870 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1870 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,232 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1870
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1870 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1870 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Emporium Hamburg - April 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 апреля 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS64 ANACS
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - July 11, 2010
Баден 3 крейцера 1870 на аукционе Heritage - July 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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