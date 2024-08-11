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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 3 крейцера Фридриха I - Баден

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3 крейцера 1853-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1853 0 91854 0 11855 0 101856 0 8
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3 крейцера 1866-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1866 0 101867 0 131868 0 161869 0 91870 0 111871 0 6
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