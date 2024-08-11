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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1871 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1871 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1871 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,232 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1871
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1871 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
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  • Chaponnière (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
Баден 3 крейцера 1871 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Баден 3 крейцера 1871 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Баден 3 крейцера 1871 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Баден 3 крейцера 1871 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1871 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1871 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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