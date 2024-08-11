Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1871 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,232 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1871
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1871 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
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