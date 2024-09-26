Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1868 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,232 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1868
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1868 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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