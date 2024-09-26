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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1868 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1868 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1868 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,232 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1868
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1868 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Heritage - June 2, 2008
Баден 3 крейцера 1868 на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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