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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1854 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
Баден 3 крейцера 1854 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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