Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1854 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1854
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
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