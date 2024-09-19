Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1854 B
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 48

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена 950 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
3 крейцера 1854
Средняя цена
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск