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Баден
1854
Баден
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1802-1871
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Карл Фридрих
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Карл Людвиг Фридрих
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1854
Монеты Бадена 1854 года
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Серебро
Памятные
Золотые монеты
Дукат 1854 B
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
48
Серебряные монеты
2 талера 1854
Средняя цена
950 $
Продажи
0
88
3 крейцера 1854
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Памятные монеты
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
—
Продажи
1
11
1 гульден без года (1852-1871)
Гибрид
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
1
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Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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