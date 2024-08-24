Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1854 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 9250 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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Дата 16 июня 2024
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Дата 13 ноября 2022
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