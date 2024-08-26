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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 2 талера Фридриха I - Баден

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2 талера 1852-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1852 0 21854 0 881855 0 1
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