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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1855 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 53500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Баден 2 талера 1855 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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