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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855
Средняя цена 73000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1855
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1855
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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