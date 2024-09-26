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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1855 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 82 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Баден 3 крейцера 1855 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Numismatica Ranieri - February 14, 2021
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1855 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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