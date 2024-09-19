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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1855 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • HIRSCH (4)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1855 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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