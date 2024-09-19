Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1855 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1855
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Grün (2)
- HIRSCH (4)
- Künker (2)
- Teutoburger (1)
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск