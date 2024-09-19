Дукат 1854 года B (Баден, Фридрих I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6250 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

Сохранность UNC (7) AU (13) XF (24) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (2) Сервис NGC (5)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Baldwin's (1)

Busso Peus (2)

Dorotheum (1)

Frankfurter (1)

Gorny & Mosch (5)

Grün (1)

Heritage (3)

Hess Divo (1)

HIRSCH (2)

Künker (19)

Leu (1)

Möller (1)

Morton & Eden (1)

Münzen & Medaillen (1)

Rhenumis (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (1)

UBS (3)

WAG (1)