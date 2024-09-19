Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1854 года B (Баден, Фридрих I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Дукат
- Год 1854
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6250 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 28 января 2021
Сохранность AU
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Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC
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Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 16 октября 2019
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Дата 15 марта 2019
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Дата 28 ноября 2018
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Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
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