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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Золотые монеты Дукат Фридриха I - Баден

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Дукат 1854

Год Знак Описание Продажи Продажи
1854 B 0 48
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