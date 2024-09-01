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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1853 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1853 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1853 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1853 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе Katz Auction за 281 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 287 EUR
Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 265 EUR
Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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