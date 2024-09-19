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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1853
Средняя цена 160 $
Продажи
0 9

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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