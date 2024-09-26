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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1856 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Numismatica Ranieri (2)
  • Teutoburger (2)
Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1856 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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