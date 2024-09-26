Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1856 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1856
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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