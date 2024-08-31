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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1856 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1856
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
1 гульден 1856
Средняя цена 270 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 гульден 1856
Средняя цена 180 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1856
Средняя цена 270 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1856
Средняя цена 690 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1856
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1856
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1856
Средняя цена 250 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 крейцер 1856
Средняя цена 15 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1856
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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