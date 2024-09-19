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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1856 года "Тип 1856-1867" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1856 года "Тип 1856-1867" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1856 года "Тип 1856-1867" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Баден 1/2 гульдена 1856 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Баден 1/2 гульдена 1856 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Баден 1/2 гульдена 1856 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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