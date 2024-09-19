Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1856 года "Тип 1856-1867" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1856
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1150 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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