Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1856 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1856 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Naumann (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • Via (2)
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность F
Цена
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Via - July 2, 2021
Продавец Via
Дата 2 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Via - October 16, 2020
Продавец Via
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Naumann - October 1, 2017
Продавец Naumann
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1 крейцер 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Фридриха I Монеты Бадена 1856 года Все баденские монеты баденские медные монеты баденские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск