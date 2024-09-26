Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1856 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,7 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1856
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1856 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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