Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1856 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,96 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1856
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1856 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2449 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- KM NUMIS (1)
- Künker (2)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск