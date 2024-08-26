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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1856 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1856 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1856 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,96 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1856 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2449 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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