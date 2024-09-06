Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1856 года (Баден, Фридрих I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1856
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 140 USD. Торги состоялись 18 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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