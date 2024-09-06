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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1856 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 140 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Баден 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Баден 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Баден 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1856 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1856 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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